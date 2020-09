Basseterre St.Kitts September 4 2020 (SKNVIBES)

Please see pdf link below Re: Official Calendar of Events for 37th Anniversary of the Federation of St. Kitts and Nevis.

https://mcusercontent.com/f9c18edcb5e81ee00df9977e6/files/6180137f-6b8c-4903-a1be-87164d8a0b98/Independence_2020_Calendar_of_Events.pdf